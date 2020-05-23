Индия перебросила дополнительные армейские батальоны на границу с КНР

https://static.news.ru/photo/c65b4486-9d93-11ea-8dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muneeb Ul Islam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Индии решили перебросить на восток союзной территории Ладакх четыре армейских батальона из-за роста напряжённости на границе с Китаем.

По словам представителей индийского военного командования, этот шаг стал необходимым ответом на наращивание присутствия Народно-освободительной армии КНР в ряде высокогорных районов в Ладакхе на линии фактического контроля. На границу переброшены батальоны пехотной дивизии, которая размещена в городе Лех.

Индия продолжает добиваться нормализации положения на границе с Китаем путём переговоров. К настоящему времени прошли десять раундов консультаций между военными двух стран, однако они не принесли успеха, — подчеркнули источники.

Они добавили, что китайские военнослужащие разбили палаточный лагерь в непосредственной близости от границы, доставили инженерную технику и ведут фортификационные работы, передаёт The Times of India.

Ранее NEWS.ru писал, что столкновение между военнослужащими Индии и Китая произошло на границе двух стран. В конфликте участвовали около 50 человек с обеих сторон.