Индия перебросила дополнительные армейские батальоны на границу с КНР

Власти Индии решили перебросить на восток союзной территории Ладакх четыре армейских батальона из-за роста напряжённости на границе с Китаем.
По словам представителей индийского военного командования, этот шаг стал необходимым ответом на наращивание присутствия Народно-освободительной армии КНР в ряде высокогорных районов в Ладакхе на линии фактического контроля. На границу переброшены батальоны пехотной дивизии, которая размещена в городе Лех.
Индия продолжает добиваться нормализации положения на границе с Китаем путём переговоров. К настоящему времени прошли десять раундов консультаций между военными двух стран, однако они не принесли успеха, — подчеркнули источники.
Они добавили, что китайские военнослужащие разбили палаточный лагерь в непосредственной близости от границы, доставили инженерную технику и ведут фортификационные работы,
Ранее NEWS.ru писал, что столкновение между военнослужащими Индии и Китая произошло на границе двух стран. В конфликте участвовали около 50 человек с обеих сторон.
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