Индия отменила все коронавирусные ограничения для туристов

Фото: shutterstock.com

Власти Индии отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян, с 22 ноября, сообщается на республиканском сайте Министерства здравоохранения. Теперь въезжающим в страну больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, заполнять онлайн-анкету на портале Air Suvidha и предъявлять результаты ПЦР-теста.

При появлении симптомов коронавируса путешественник обязан сообщить об этом в ближайшее медицинское учреждение и уйти на изоляцию, — отмечается в сообщении.

1 октября режим чрезвычайного положения, причиной которого стала пандемия коронавируса, отменили в Таиланде. Въезжающим в королевство больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или результаты тестов на COVID-19.

В то же время с учетом снятия большинства ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, правительство Таиланда продолжает рекомендовать в местах массового скопления людей надевать медицинские маски. Те, кто заразился коронавирусом с легкими симптомами, больше не обязаны изолироваться, а тем, кто имел близкий контакт с инфицированными, следует самостоятельно наблюдать за состоянием своего здоровья в течение 10 дней.