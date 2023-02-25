Индия не осудила спецоперацию России на Украине По итогам встречи «Большой двадцатки» Индия не осудила спецоперацию России на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

По итогам встречи «Большой двадцатки» Индия не осудила спецоперацию России на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ по итогам встречи. Индийские представители отметили, что у страны другие взгляды, а также разные оценки ситуации и санкций против России. В документе также подчеркивается недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия.

С февраля 2022 года мы также стали свидетелями того, как война на Украине еще больше негативно повлияла на мировую экономику. <...> Большинство членов решительно осудили конфликт и подчеркнули, что он причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике. <...> Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций, — отмечается в заявлении.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди нет нужды искусственно показывать миру прочность связей двух стран. По его словам, отношения Москвы и Нью-Дели получили мощный импульс к развитию в 2022 году.

Он уточнил, что Путин и Моди регулярно обсуждают актуальные вопросы международной повестки. В 2022 году одним из них стал вопрос экономических санкций в отношении России, задуманных на Западе. При этом взаимный товарооборот Москвы и Нью-Дели приблизился к $30 млрд.