Индия купит у России 21 МиГ-29 и дюжину Су-30МКИ

https://static.news.ru/photo/89a2f7ac-5a65-11eb-8466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дели собирается купить 21 российский МиГ-29 и 12 машин Су-30МКИ, а также модернизировать с помощью Москвы уже имеющихся в распоряжении истребителей аналогичных моделей четвёртого поколения. Об этом сообщили источники.

Соответствующий запрос Индия намерена в ближайшее время направить в «Рособоронэкспорт», утверждает собеседник The Times of India. По словам инсайдера, покупка новых истребителей позволит индийской стороне восполнить потери своей боевой авиации.

Сейчас 42 истребителя Су в Индии модифицируют под установку сверхзвуковых ракет BrahMos. Позже их и другие боевые машины оснастят улучшенной авионикой и радарами.

МиГ-29 - российский лёгкий истребитель, принадлежащий к четвёртому поколению. Он отличается высокой маневренностью и летает на сверхзвуковой скорости.

Су-30МКИ - российский двухместный многоцелевой истребитель поколения четыре плюс. Создан для завоевания господства в воздухе. Он способен уничтожать воздушные цели днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех и контроля воздушного пространства.

Ранее американские эксперты заявили, что в создании новых однодвигательных истребителей МиГ нет никакой необходимости, так как спрос на самолёты этого семейства падает как в российской армии, так и в вооружённых силах российских партнёров, сообщал NEWS.ru.