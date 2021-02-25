Индия и Пакистан впервые за почти 20 лет договорились остановить стрельбу

https://static.news.ru/photo/238ff7a2-7758-11eb-a780-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Две азиатские ядерные страны — Индия и Пакистан — решили договориться прекратить огонь впервые за почти 20 лет. Руководители военных ведомств государств на линии контроля начнут строго соблюдать все соглашения с 25 февраля 2021-го. Демаркационная полоса между партнёрами проходит в Кашмире и фактически является границей между республиками. Попытки остановить конфликты последний раз предпринимались в 2003-м.

Территорию экс-княжества Джамму и Кашмир фактически поделили Индия и Пакистан, однако каждая из сторон заявляет о своих претензиях на полный контроль над регионом. На линии разграничения постоянно концентрируются крупные скопления войск. Штат Кашмир считают одним из самых неспокойных в Индии. На всю его территорию также претендует непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана, пишет газета The Washington Post.

Пакистан оспаривает принадлежность территорий в Кашмире с момента получения бывшей английской колонии Индии независимости. В 1947 году она была разделена на два государства — Индийский Союз и Пакистан. В 1950 году состоялось провозглашение Республики Индии, а в 1956 — Исламской Республики Пакистан.

Как ранее писал NEWS.ru, индийское руководство дало разрешение своим вооружённым силам увеличить запасы оружия и боеприпасов, которые могут понадобиться для ведения 15-дневных боевых действий в случае конфликта. Об этом сообщается на неофициальном уровне. Такое решение принимается на фоне сохраняющейся напряжённости в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе между Индией и Китаем.