Индия и Пакистан на грани ядерной войны из-за воды: чем это грозит России

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Южная Азия оказалась на пороге войны, которая может перерасти в ядерную. На линии разграничения в Кашмире начались перестрелки, Индия и Пакистан стягивают войска к границе. В Исламабаде объявили, что решение Нью-Дели перекрыть сток воды в реке Инд приравнивается к акту войны. О том, начнется ли между странами ядерный конфликт, к чему он может привести, хлынут ли в Россию миллионы беженцев, — в материале NEWS.ru.

Как армии Индии и Пакистана готовились к противостоянию

В ночь на 25 апреля на линии соприкосновения в Кашмире начались пограничные стычки между солдатами Индии и Пакистана. Кроме того, обе стороны приступили к масштабным военным приготовлениям. Системы ПВО и авиабазы Пакистана и Индии были приведены в состояние боеготовности, началась переброска тяжелой военной техники к границе. Нью-Дели направил авианосец INS Vikrant к пакистанским территориальным водам.

Власти Индии решили выдворить всех граждан Пакистана и рекомендовали соотечественникам покинуть территорию соседнего государства. В Исламабаде возле дипломатического представительства Индии начались митинги с требованием «освободить Кашмир от индийской оккупации». Такие акции протеста часто перерастают в погромы в исламской республике.

Нью-Дели полностью остановил торговлю с Исламабадом (в минувшем году объем товарооборота составил $1,2 млрд). Пакистан закрыл свое пространство для авиасообщения с соседним государством. По данным СМИ, Нью-Дели собирается разорвать соглашение о перемирии и готовится к полномасштабной войне.

Фото: Firdous Parray/Keystone Press Agency/Global Look Press Силы безопасности Индии

Кроме того, в Индии заявили о выходе из Договора о водах Инда 1960 года, регулирующего распределение воды между странами. Сток реки в Пакистан был остановлен, закрылись все четыре водорегулирующие затворы на плотинах и каналах. Совет национальной безопасности исламской республики расценил данный шаг как акт войны, поэтому Исламабад готов задействовать все имеющиеся у него силы.

«Миру стоит беспокоиться. Это может перерасти в полномасштабную войну между двумя ядерными державами», — сообщил телеканалу Sky News министр обороны Хаваджа Асиф, заверив, что Пакистан ответит в полную силу на возможную атаку соседа.

Приближается ли ядерная война Индии с Пакистаном

Перестрелки между военными Индии и Пакистана происходят регулярно, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев. Тем не менее, отметил он, отказ от договора 1960 года по распределению вод — серьезный вопрос.

«Истоки Инда находятся на индийской территории, а основная часть бассейна — в Пакистане. Это основа пакистанского сельского хозяйства. Теперь страна находится в тяжелейших условиях», — сказал NEWS.ru Лунев. В 250-миллионной исламской республике 43% работоспособного населения заняты в этой отрасли, что имеет большое значение для существования государства, добавил он.

Востоковед Александр Собянин подчеркнул, что за последние 15 лет произошло несколько серьезных столкновений между Нью-Дели и Исламабадом. Сотни человек были убиты, применялись истребительная авиация и артиллерия. Однако за 75 лет стороны ни разу не подвергали сомнению регулирование воды в регионе.

«На этот раз накал будет гораздо сильнее, противостояние — глубже, а напряжение будет только расти», — сообщил NEWS.ru Собянин.

Эксперт не исключил, что перестрелки перерастут в ядерную войну.

«Индия и Пакистан — страны, которые готовы применить ядерное оружие. Индийский военно-промышленный, экономический и людской потенциал гораздо выше пакистанского, однако их военные машины соразмерны», — сказал эксперт.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), всего в арсеналах Нью-Дели и Исламабада в 2024 году находилось соответственно 172 и 170 ядерных зарядов, размещенных на различных носителях. Это тактическое оружие мощностью от 10 до 40 килотонн.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По мнению Собянина, небольшое количество боеголовок вынудит обе стороны, скорее всего, применять их исключительно против военных, объектов ВПК и центров управления.

«Я бы исключил ядерный удар по плотинам на Инде. Дело в том, что это вывело бы локальную войну на цивилизационный уровень, привело бы к гибели миллионов людей и имело бы непредсказуемые последствия для всего мира», — сказал Собянин.

Пророчество Жириновского о войне в Южной Азии сбылось?

В 2004 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в ближайшие 30 лет вспыхнет индо-пакистанская война. По его словам, погибнут около 200 млн человек, будет не менее миллиарда беженцев.

Собянин оценивает масштабы нынешнего конфликта гораздо скромнее. По его словам, если начнется ядерная война, погибнут десятки тысяч человек. Число беженцев может составить миллионы человек из-за угрозы повторения трагедии в Хиросиме и Нагасаки.

При этом эксперт усомнился в том, что они хлынут в страны СНГ.

«Жителям Индии и Пакистана нравится в России и государствах бывшего СССР, я регулярно с ними общаюсь. Больше всего они ценят безопасность городов. Однако если индийцы и пакистанцы начнут массово убегать, то в знакомые места — в Великобританию и другие страны Европы. Там уже есть большие общины. Туда двинутся миллионы и создадут властям очень большие проблемы», — подчеркнул Собянин.

Эксперт подчеркнул, что беженцы экспортируют войну. Перестрелки между индийцами и пакистанцами на улицах британских городов будут почти неизбежны, добавил он.

Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press Беженцы во время протеста на Парламентской площади в Лондоне

Что стало причиной индо-пакистанского конфликта

Нью-Дели и Исламабад оказались на пороге масштабной войны после крупного теракта, совершенного на территории Джамму и Кашмир на севере Индии. В туристическом городе Пахалгам исламисты расстреляли десятки туристов. Террористы казнили людей, предварительно проверяя, не являются ли они мусульманами. 27 человек погибли и свыше двух десятков были ранены.

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