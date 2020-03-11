https://static.news.ru/photo/ec47ea7e-63cc-11ea-b06e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Индии из-за коронавируса отменили все туристические визы для иностранных граждан до 15 апреля включительно.

Все существующие визы, кроме дипломатических, официальных виз, виз для сотрудников ООН и международных организаций, рабочих виз, отменяются до 15 апреля 2020 года, — говорится в сообщении правительства, которое приводит ТАСС.

Ранее визовые ограничения были введены индийскими властями в отношении граждан Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии и Японии, а также иностранцев, недавно побывавших в этих странах.

Как писал NEWS.ru, индийские врачи диагностировали коронавирус у трёхлетнего ребёнка. Незадолго до этого он вернулся в страну из Италии, где находился с родителями в турпоездке.

Количество больных COVID-19 в России к 11 марта достигло 28 человек. Умерших от инфекции в РФ до настоящего момента не было. Среди последних восьми заболевших впервые оказался ребёнок.