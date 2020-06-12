Индийский МИД выразил ноту протеста Непалу

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Число жертв взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке Китая возросло до девяти. Об этом сообщает информационный портал Sina.

Число жертв взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке Китая возросло до девяти. Об этом сообщает информационный портал Sina. По его данным, 112 человек пострадали. Ранее...