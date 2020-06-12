Индийский МИД выразил ноту протеста Непалу

Официальный представитель МИД Индии заявил о необоснованном решении Непала изменить карту страны с включением в неё индийских территорий.
Это искусственное расширение претензий не основано на исторических фактах или доказательствах и не является обоснованным. Оно также нарушает наше понимание о проведении переговоров по нерешенным пограничным вопросам, — цитирует его ТАСС.
Такая реакция последовала после голосования за внесение поправок в конституцию Палатой представителей парламента Непала. Нововведения предусматривают внесение на карту районов Липулех, Калапани и Лимпиядхура. На данный момент они относятся к индийскому штату Уттаракханд.
NEWS.ru писал ранее, что решение Палаты представителей парламента Непала предусматривает изменения в изображении герба страны.