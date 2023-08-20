Индийский аппарат Chandrayaan-3 приступил к снижению на поверхность Луны

Фото: ISRO

Специалисты Индийской организации космических исследований начали подготовку аппарата Chandrayaan-3 к посадке на поверхность Луны, сообщила пресс-служба агентства в Twitter (X). Как утверждается, посадочный модуль завершил маневры по снижению высоты до 25 км в перигее и 134 км в апогее.

Второй и последний маневр по снижению скорости снизил орбиту до высоты в 25 и 134 км. Будет проведена работа систем аппарата, и он будет дожидаться рассвета в выбранной для посадки точке, — сообщили представители организации.

Сейчас на орбите Луны также продолжает действовать станция Chandrayaan-2, отправленная в космос четыре года назад. Первая миссия завершилась еще в 2009 году.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.

Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что уже 21 августа станция достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.