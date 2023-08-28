Индийские врачи спасли жизнь двухлетнему ребенку на борту самолета

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Группа врачей Всеиндийского института медицинских наук спасла жизнь ребенку, у которого остановилось сердце во время полета на борту авиакомпании Vistara, сообщает издание News 18. Специалисты оказались на том же самолете по счастливой случайности. Отмечается, что специалисты реанимировали двухлетнюю девочку на протяжении 45 минут.

Инцидент произошел неподалеку от индийского города Нагпур. Диспетчеры аэропорта получили сигнал бедствия от одного из самолетов. Причиной подачи сигнала стала остановка сердца у двухлетней девочки. Ребенок перестал дышать, у него похолодели конечности. Группа врачей, которая летела на том же самолете, оказывала ребенку первую помощь до прибытия в аэропорт Нагпура. После приземления, девочку в стабильном состоянии передали специалистам местной клиники.

Как сообщалось ранее, глава Росздравнадзора Москвы спас жизнь стюардессе авиакомпании «Уральские авиалинии», у которой остановилось сердце. В этот момент самолет находился на высоте 10 тысяч метров. Отмечается, что самолет экстренно приземлился в Волгограде, девушка была госпитализирована. Ее направили в стационарное отделение больницы №25, ее жизни ничего не угрожает.