Индийские фермеры устроили марш протеста на тракторах

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Индийские фермеры начали марш протеста на тракторах, конечной точкой которого станет Нью-Дели, сообщает издание Hindustan Times. По его данным, они пытаются добиться принятия закона о минимальной закупочной цене на сельскохозяйственную продукцию. Правительство Индии подтвердило готовность установить такую цену на кукурузу, хлопок и бобовые, однако протестующие требуют распространить эту меру на большее количество культур.

Колонны тракторов двигаются в сторону Нью-Дели с юго-востока страны. Фермеры выехали из провинций Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш. Власти регионов Индии, через которые проходит маршрут недовольных фермеров, призывают граждан отказаться от поездок на личных автомобилях. Отмечается, что на въезде в сам Нью-Дели установлены баррикады и пост досмотра транспорта.

Известно, что ранее индийские фермеры уже устраивали марш на столицу, однако тогда он окончился неудачно. Колонна сельскохозяйственной техники была остановлена примерно в 200 километрах к северу от Нью-Дели. Против фермеров применили слезоточивый газ.

Массовые протесты фермеров также проходят и в европейских странах. Во Франции бастующие забросали сотрудников полиции яйцами и потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона. В результате стычек между полицейскими и фермерами несколько человек пострадали.