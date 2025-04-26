Индии и Пакистану посоветовали прислушаться к прогнозу российского политика «Взгляд»: Индии и Пакистану следует прислушаться к пророчеству Жириновского

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Индии и Пакистану следует прислушаться к пророчеству главы ЛДПР Владимира Жириновского, отметил обозреватель газеты «Взгляд» Дмитрий Бавырин. Российский политик еще в 2004 году предсказывал неизбежность войны между этими странами, которая унесет не меньше 200 млн жизней.

Автор статьи указал на стремительное развитие конфронтации между странами. За несколько дней Исламабад и Дели закрыли границы, отменили десятки межгосударственных договоров и сотни тысяч виз. Как предполагают востоковеды, ситуация в регионе как никогда близка к четвертой мировой войне. Оптимисты считают, что обе страны располагают ядерным оружием и это станет для них сдерживающим фактором.

Ранее сообщалось, что Жириновский 21 год назад предсказал ядерное противостояние Индии и Пакистана, из-за которого погибнут как минимум 200 млн человек. Эта война, по прогнозу политика, станет частью глобальной спецоперации против Китая и России.

Также стало известно, что власти Индии заблокировали течение реки Инд в направлении Пакистана. Страна закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы. Подобная блокада произошла впервые с 1960 года. Тогда стороны подписали соглашение о водах Инда и договорились делить ресурс, несмотря на политические конфликты.