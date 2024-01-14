Индии дали два месяца на вывод своих военных с Мальдив India TV: Мальдивы попросили Индию вывести своих военных до 15 марта

Фото: David Talukdar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Мальдивских островов попросило Индию вывести своих военнослужащих до 15 марта, сообщил телеканал India TV. На территории островного государства находятся 88 бойцов, которые обслуживают радиолокационные станции и самолеты наблюдения.

По данным нескольких мальдивских СМИ, в том числе Dhauru Maldives Media, официальные лица обсудили присутствие индийских военнослужащих в стране и попросили Нью-Дели вывести свои войска к 15 марта, — говорится в публикации.

Оборонное сотрудничество Индии и Мальдивских Островов существует с 1988 года. Тогда Нью-Дели помог союзнику предотвратить попытку государственного переворота. С тех пор на территории островного государства находятся несколько объектов военной инфраструктуры. На границе с Мальдивами при этом стоит патруль из индийских кораблей.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Индии начала расследование возможности попадания артиллерийских снарядов на территорию Украины. Уточняется, что Нью-Дели не является партнером Киева в вопросах поставки боеприпасов. В связи с этим местная служба безопасности подозревает, что третья сторона отправила боеприпасы ВСУ.