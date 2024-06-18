Инцидент на границе КНДР с Южной Кореей привел к человеческим жертвам Daily Mail: несколько солдат КНДР погибли на границе перед визитом Путина

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Несколько северокорейских солдат погибли или были ранены в результате взрыва мины в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщило издание Daily Mail. Инцидент произошел утром 18 июня после того, как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы.

Южнокорейская сторона отметила, что солдаты КНДР пересекли сухопутную границу государства второй раз за месяц. По данным Сеула, 20-30 участвовавших в строительных работах северокорейских солдат пересекли демаркационную линию. После предупредительных выстрелов они отступили на территорию Северной Кореи. При этом неустановленное число северокорейских солдат было ранено в результате взрыва мины.

Северокорейские военные понесли многочисленные ранения из-за взрыва мины во время работ, — говорится в докладе Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Инцидент произошел за несколько часов до прилета президента России Владимира Путина в КНДР. Ожидается, что российский лидер посетит страну с первым за 24 года двухдневным визитом.

Столицу КНДР Пхеньян перед визитом президента России уже украсили его портретами, российскими флагами и приветственными плакатами. Лозунги посвящены дружбе и сплоченности двух стран. Флаги РФ и Северной Кореи появились даже на фасадах высоток. После Пхеньяна российский лидер отправится во Вьетнам, где встретится с первыми лицами государства, включая президента То Лама.