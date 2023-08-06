ИИ может начать прогнозировать тайфуны лучше метеорологов

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Искусственный интеллект (ИИ) в скором времени сможет более точно прогнозировать тайфуны, обойдя в этом метеорологов, рассказал глава Метеорологической обсерватории Гонконга, профессор Чэнь Байвэй, передает радиостанция RTHK. Он назвал особо важный аспект при прогнозировании.

При прогнозировании тропического циклона или публикации предупреждения особенно важным аспектом является знание наперед возможных сценариев перемещения тропических циклонов, чтобы у вас была возможность лучше подготовиться. По этому аспекту ИИ действительно предоставляет полезную информацию для изучения, — заявил Байвэй.

Он добавил, что специалистам было сложно отслеживать движения супертайфуна «Доксури» и тайфуна «Канун». При этом, по словам эксперта, из-за глобального потепления тайфуны будут формироваться все чаще.

Ранее искусственный интеллект обвинили в усилении засухи. Эксперт Аврора Гомес назвала облачные технологии реальными, а потому они занимают место в экосистеме. По словам специалиста, они растрачивают земные ресурсы, в частности воду. Гомес добавила, что «люди не осознают, сколько воды требуется для просмотра мема о котенке».