«Хвасон» и «Пуккыксон»: Корейский полуостров может стать горячей точкой КНДР провела самый большой в своей истории парад на фоне обмена угрозами с Южной Кореей

Сегодня СМИ КНДР опубликовали фотоматериалы и предоставили информацию о состоявшемся поздно вечером 25 апреля в Пхеньяне военном параде. Мероприятие уже назвали «самым большим парадом за всю историю КНДР». И что особенно тревожно — Пхеньян продемонстрировал новое оружие и боевой дух на фоне обмена угрозами с Южной Кореей.

20 тысяч военнослужащих

Парад, который был приурочен к 90-летнему юбилею создания Вооруженных сил КНДР, начался в Пхеньяне 25 апреля в 21 час. Сначала в течение часа длилась подготовительная часть, а затем уже пошли военные и техника. Мероприятие прошло с небывалым размахом, в нем приняло участие около 20 тыс. военнослужащих, это максимальное количество с момента основания Северной Кореи в 1948 году.

Многие зарубежные эксперты предсказывали, что Страна чучхе порадует свой народ, а заодно и иностранных наблюдателей показом большого количества новых видов оружия. И тут руководство КНДР действительно оправдало ожидания. По главной площади Северной Кореи — площади Ким Ир Сена — проехали множество военных машин. Среди них эксперты особенно выделили «северокорейских монстров» — так называют самые крупные межконтинентальные баллистические ракеты КНДР «Хвасон-17», которые были испытаны в феврале и марте этого года. Также по площади провезли различные тактические управляемые ракеты, включая гиперзвуковые «Хвасон-8», северокорейские аналоги «Искандеров» KN-23, комплексы KN-24.

Эксперты отметили, что КНДР показала и совершенно новую крупную баллистическую ракету для подводных лодок (БРПЛ), которая скорее всего относится к классу «Пуккыксон» («Полярная звезда»). Это новинка примерно на метр длиннее последней известной БРПЛ «Пуккыксон-5» и имеет увеличенную часть с боеголовкой. В предварительном порядке ее назвали «Пуккыксон-6». Были продемонстрированы и новые БРПЛ меньших размеров, которых раньше не показывали.

Но на этом шоу достижений северокорейского ВПК не закончилось. По площади прошли новейшие реактивные системы залпового огня, противотанковые комплексы, системы дальнобойной артиллерии с возможностью использования тактических боезарядов, крылатые ракеты, зенитно-ракетные комплексы, танки и многое другое.

Одной из самых эффектных составляющих парада стала его воздушная часть в исполнении истребителей, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, рисовавших на небе различные фигуры.

Хотя теперь иностранные эксперты ждут публикации КНДР полной видеозаписи парада, но даже уже полученные снимки и «нарезки» видео дали повод для разного рода выводов.

AP/TASS

Если судить по фотографиям, то на параде не были показаны уже давно известные ракеты типа «Хвасон-12», «Хвасон-14» и других <...>. КНДР, вероятно, решила сконцентрироваться на новинках и тем самым подчеркивала, что все эти системы уже приняты на боевое дежурство и готовы к практическому использованию, — сказал старший научный сотрудник Форума обороны и безопасности Республики Корея Син Чжон У.

Научный сотрудник Военного института XXI века Республики Корея (РК) Рю Сон Ёп же отметил, что парад позволяет говорить об «усилении направленности КНДР в сторону возможностей нанесения внезапного ядерного удара».

Других экспертов заинтересовали новые твердотопливные баллистические ракеты подводных лодок, особенно та, которую назвали «Пуккыксон-6».

«Скорее всего это продолжение серии „Пуккыксон“, она похожа по размерам на „Пуккыксон-4“ и „Пуккыксон-5“. Сложно пока объяснить, но у Северной Кореи уже, таким образом, целых три крупных твердотопливных БРПЛ, которые они еще ни разу не испытывали», — цитирует издание NK News слова американского эксперта по вооружениям КНДР Анкита Панду.

Директор Центра стратегии объединения Института государственной безопасности и стратегии при разведке РК Мун Сок Ук указал, что КНДР последовательно выполняет те задачи, которые была задекларированы на VIII съезде Трудовой партии Кореи в январе 2021 года.

«Тогда Ким Чен Ын лично заявил, что КНДР будет развивать и межконтинентальные, и баллистические ракеты, и гиперзвуковые системы, и БРПЛ, и многое другое. Если проанализировать то, что Север показывал нам за это время, то очевидно, что заявленные цели последовательно выполняются», — отметил Мун.

Он предположил, что в ближайшем будущем появятся сообщения и об испытаниях тактического ядерного оружия, баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, так как про них Ким Чен Ын также говорил, выступая на съезде партии годом ранее.

KCNA/TASS

Ким на трибуне, весь в белом

Не меньше, а скорее, даже больше внимания зарубежные эксперты обратили и на произнесенную перед парадом речь лидера КНДР Ким Чен Ына в белоснежной форме с погонами маршала. Он появился на мероприятии вместе со своей женой Ли Соль Чжу.

Ким говорил о необходимости максимально быстро развивать ядерные и ракетные вооружения, но обеспокоенность вызвали не эти его заявления, достаточно рутинные, а следующие слова:

Наши ядерные вооруженные силы своей главной целью имеют сдерживание войны, но в случае если создастся крайне нежелательная для нас ситуация, то наше ядерное оружие не может быть ограничено лишь одной миссией предотвращения войны. Если какие бы то ни было силы посмеют посягнуть на основные интересы нашего государства, то нашим ядерным вооруженным силам придется решительно пойти на выполнение своей, неожиданной для других, второй миссии, — заявил Ким Чен Ын.

Директор Центра северокорейских исследований Института Сечжона Чон Сон Чжан считает, что «таким образом Ким дал понять, что порог использования ядерного оружия у Северной Кореи снижается <...>. Если, допустим, Южная Корея пойдет на заявленную ранее возможность нанесения превентивного удара КНДР, то Север ответил теперь, что с самого начала может пойти на применение ядерного оружия в целях захвата инициативы в войне».

С южнокорейским специалистом согласился и российский эксперт по военной проблематике КНДР Владимир Хрусталев.

Теперь открыто декларируется, что применение ядерного оружия (ЯО) не означает автоматического конца света или допустимо только в ситуации последней войны. Применение ЯО официально теперь — это просто инструмент. И оно может быть использовано с разным целями — от демонстративного предупреждающего единичного удара до нанесения максимального ущерба, — прокомментировал эксперт ситуацию в своем Telegram-канале.

AP/TASS

Очень серьезные угрозы

Но и Сеул в долгу не остался. Представители избранного президента РК Юн Сок Ёля, который примет полномочия лидера страны уже через две недели, заявили, что они ответят своими ударными возможностями, а также активизацией сотрудничества с США.

Ракетная и ядерная угрозы со стороны Северной Кореи стали очень серьезными и реальными для нас, требуя наращивания возможностей по реагированию на них, — заявил в ходе пресс-конференции в ответ на слова Ким Чен Ына заместитель пресс-секретаря переходного комитета избранного президента РК Вон Ил Хи. — Администрация избранного президента Юна усилит сотрудничество с США в рамках альянса, а также завершит создание трехосевой системы реагирования на ракетно-ядерную угрозу Пхеньяна, — подчеркнул политик, имея в виду реализуемые в рамках ВС РК три программы — Kill Chain по нанесению превентивного удара, KAMD — по противовоздушной и противоракетной обороне и KMPR — по нанесению «ударов возмездия» в ответ на атаку.

Примечательно, что накануне в интервью американскому изданию The Wall Street Journal избранный президент РК Юн Сок Ель уже дал понять, что готов куда активнее присоединяться к разного рода военным инициативам Вашингтона, чем это происходило при нынешнем президенте РК Мун Чжэ Ине.

Не думаю, что США быстро нас пригласят к участию в инициативе QUAD, но если это будет сделано, то мы положительно отреагируем на это приглашение, — заявил он, говоря о структуре с участием США, Японии, Австралии и Индии, которая имеет антикитайскую направленность.

Подобная враждебная риторика и прозрачные намеки на возможность применения оружия со стороны Юга и Севера против друг друга серьезно обеспокоили специалистов.

«В правительстве Юн Сок Ёля собрано большое количество тех „ястребов“, которые в период правления президента Ли Мен Бака прославились своей жесткой риторикой в адрес Пхеньяна. Судя по заявлениям Кима, он готовится к жесткому противостоянию с Югом. Кураторы внешней политики Сеула у Юна также, судя по всему, настроены демонстрировать силу. В этой связи можно ожидать существенного ухудшения межкорейских отношений и роста напряженности», — резюмировал складывающуюся ситуацию южнокорейский эксперт по КНДР Чон Сон Чжан.