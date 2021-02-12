Хунта в Мьянме предоставила себе новые полномочия

https://static.news.ru/photo/6c02774c-6ed6-11eb-913f-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/MAUNG LONLAN/ТАСС

Группа военных, пришедшая к власти в Мьянме после переворота, изменила закон о безопасности частной жизни, предоставив себе полномочия получать персональные данные и арестовывать граждан страны без ордера. Также новая власть обратилась к СМИ с призывом не использовать термин «хунта».

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление аппарата главнокомандующего армией, новые правила будут действовать в течение всего срока полномочий Государственного административного совета, сформированного военными. Власти страны после изменения законодательства могут обыскивать и арестовывать граждан без ордера, вскрывать письма и посылки, перехватывать иные сообщения и получать личные данные от телефонных компаний. Ранее в стране заблокировали Facebook, Twitter и Telegram.

Министерство информации Мьянмы потребовало от национальных СМИ не называть захват власти «переворотом», а также не использовать термины «режим» и «хунта» в отношении правящих кругов. Ведомство считает, что выбор этих слов для описания происходящего можно оценить как подстрекательство к гражданским волнениям.

В понедельник, 1 февраля, президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства Аун Сан Су Чжи были задержаны. В стране было на год введено чрезвычайное положение, Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть, намерены провести новые парламентские выборы после отмены режима ЧП. Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году. Арестованы были не только президент и госсоветник, но лишь они пока остаются под домашним арестом. Ряд депутатов партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), задержанных 1 февраля, были освобождены через несколько дней.

Сложившаяся ситуация обратила на себя внимание во всём мире. Не преминули высказаться по этому поводу Соединённые Штаты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены ситуацией в Мьянме и грозят последствиями тем, кто арестовал гражданских лидеров азиатского государства, писал NEWS.ru.