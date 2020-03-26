https://static.news.ru/photo/9db26ccc-6f39-11ea-a795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайская компания Huawei Technologies Co. вернула свыше 90% из 150 тысяч сотрудников из отпуска. Временный перерыв в работе был связан с пандемией коронавируса нового типа COVID-19, рассказал гендиректор IT-гиганта Жэнь Чжэнфэй.

Huawei возобновила часть производств ещё 3 февраля 2020 года после распоряжения властей КНР. Разработчик понизил финансовые ожидания на 2020-й из-за вспышки инфекции, но окончательных прогнозов руководство пока не делает. По словам топ-менеджера, спрос на продукцию Huawei за пределами Китая падает, но потери компенсируются высоким спросом внутри страны, пишет газета The Wall Street Journal. В 2020-м компания продает около 22 млн гаджетов в месяц — чуть больше, чем в 2019-м.

Когда пандемия пройдёт, я думаю, люди ещё больше оценят достоинства продуктов Huawei <...> Мы видим возможность роста спроса на нашу продукцию и опасаемся, что нам не хватит мощностей, чтобы обеспечить соответствующее предложение, — добавил Чжэнфэй.

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Huawei решила отказаться от применения в России собственного облачного бренда Huawei Cloud. Его альтернативой станет SberCloud, принадлежащий Сбербанку.