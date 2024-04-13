«Хиросима и Нагасаки не должны повториться»: почему Япония осудила Россию

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Представитель Японии на заседании Совбеза ООН предупредила, что не будет мириться с ядерной риторикой России. С чем связано заявление Токио, что о ядерном оружии говорил Владимир Путин, кто и почему наносил Японии самые сокрушительные удары?

Что заявили в Японии о ядерной риторике

Япония не будет мириться с ядерными угрозами со стороны России, поскольку катастрофы, произошедшие в Хиросиме и Нагасаки, не должны повториться, заявила представитель Токио Мицуко Сино на заседании Совбеза ООН по вопросу поставок западных вооружений Киеву. Ее слова передает пресс-служба всемирной организации.

«Представитель Японии осудила неоднократную ядерную риторику Москвы, отметив, что ее страна, пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, никогда не смирится с ядерными угрозами, не говоря уже о каком-либо применении ядерного оружия», — говорится в сообщении ООН.

Япония остается единственной страной, испытавшей последствия ядерного удара.

«Хотелось бы вновь заявить о четкой позиции Японии по неоднократной ядерной риторике России. В качестве единственной страны, которая подверглась ядерной бомбардировке во время войны, Япония никогда не смирится с российскими ядерными угрозами, не говоря уже о применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться»,— сказала Сино.

В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе, сделанные в Конгрессе США. Японский дипломат заявил, что опасается повторения ядерной катастрофы по вине России.

«Стыд и позор», — написал дипломат в социальной сети Twitter (Х).

Последнее время Токио часто обвиняют Москву в «ядерной риторике», упоминая бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. При этом они не уточняют, что бомбы сбросили США. Президенты США Барак Обама и Джо Байден посещали Хиросиму, но не извинялись за события Второй мировой войны.

Хиросима и Нагасаки подверглись ядерной бомбардировке 6 и 9 августа. При атаке погибли 70–100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тыс.

В марте 1945 года, более чем за год до бомбардировок ядерным оружием, ВВС США сожгли напалмом деловой центр Токио, в котором не было промышленных предприятий. Жертвами атаки стали до 100 тыс. человек. Командовавший операциями США в Японии генерал Кертис Лемей, организовавший, в частности, мартовскую операцию, позже заявил: «Думаю, если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника».

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Что Россия говорит о ядерном оружии

В конце февраля президент Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что западные страны должны понимать, что у РФ есть ядерное оружие, способное «поражать цели на их территории».

«Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — напомнил президент.

В марте он вновь заявил, что РФ с технической точки зрения готова к ядерной войне, но развязывать ее не собирается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в марте отметил, что ядерная война является последним, «прощальным средством».

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. К ним относятся получение информации о старте баллистических ракет противника в направлении РФ; применение против России ядерного оружия или оружия массового поражения; противник действует против российских ядерных объектов; на Россию происходит нападение, угрожающее самому ее существованию. В 2023 году Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что у России нет планов применения ядерного оружия.

«Я не думаю, что Путин даже отдалённо рассматривает применение ядерного оружия, но я думаю, что он сосредоточен на том, чтобы убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе», — заявил Байден.

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