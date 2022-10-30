Хеллоуинский кошмар: давка в Сеуле унесла жизни более 150 человек

Фото: JEON HEON-KYUN/ТАСС

Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина

Трагедия с массовой давкой в сеульском районе Итхэвон стала крупнейшей для Южной Кореи с крушения парома «Севоль» в 2014 году, где погибли 304 человека. Местом ЧП стал переулок шириной около четырех метров. Район Итхэвон известен хеллоуинскими вечеринками, и 2022 год не стал исключением. По данным спасателей, на празднование Дня всех Святых собрались люди в возрасте 10–30 лет. Эта вечеринка стала первой с начала пандемии коронавируса, прошедшей без социальных ограничений.

После смертельной давки власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей. По последним данным, погибли по меньшей мере 169 человек, свыше 80 получили травмы. В числе жертв трагедии также туристы из России, Ирана, Китая, Казахстана, Франции, Норвегии. Всего в давке скончались 23 иностранца, четыре из них — российские туристы.

Официальная причина произошедшего еще не названа, но очевидцы сообщили о необычных симптомах у жертв трагедии и высказали версии об отравлении наркотиками или химикатами. По данным местных СМИ, толпа в переулке собралась, чтобы увидеть какую-то знаменитость. В связи с трагедией президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур до 5 ноября. Сеульские власти установят в центре города мемориалы, где можно будет почтить память погибших.

Подробнее о произошедшем — в фотоматериале NEWS.ru.