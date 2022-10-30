Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Трагедия с массовой давкой в сеульском районе Итхэвон стала крупнейшей для Южной Кореи с крушения парома «Севоль» в 2014 году, где погибли 304 человека. Местом ЧП стал переулок шириной около четырех метров. Район Итхэвон известен хеллоуинскими вечеринками, и 2022 год не стал исключением. По данным спасателей, на празднование Дня всех Святых собрались люди в возрасте 10–30 лет. Эта вечеринка стала первой с начала пандемии коронавируса, прошедшей без социальных ограничений.
После смертельной давки власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей. По последним данным, погибли по меньшей мере 169 человек, свыше 80 получили травмы. В числе жертв трагедии также туристы из России, Ирана, Китая, Казахстана, Франции, Норвегии. Всего в давке скончались 23 иностранца, четыре из них — российские туристы.
Официальная причина произошедшего еще не названа, но очевидцы сообщили о необычных симптомах у жертв трагедии и высказали версии об отравлении наркотиками или химикатами. По данным местных СМИ, толпа в переулке собралась, чтобы увидеть какую-то знаменитость. В связи с трагедией президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур до 5 ноября. Сеульские власти установят в центре города мемориалы, где можно будет почтить память погибших.
Подробнее о произошедшем — в фотоматериале NEWS.ru.
Фото: youtube
Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Фото: youtube
Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Фото: Социальные сети
Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Фото: Социальные сети
Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Фото: NEWSIS/Global Look Press
Место давки в Итэвоне, районе Сеула, Южная Корея
Фото: NEWSIS/Global Look Press
Место давки в Итэвоне, районе Сеула, Южная Корея
Фото: Социальные сети
Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Фото: Социальные сети
Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press
Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея
Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press
Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея
Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press
Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея
Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press
Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея
Фото: Социальные сети
Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Фото: Социальные сети
Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press
Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея
Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press
Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея
Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press
Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея
Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press
Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея
Фото: Wang Yiliang/Global Look Press
Пассажир смотрит по телевизору новостной репортаж о давке на станции Сингёнджу в провинции Северный Кёнсан, Южная Корея
Фото: Wang Yiliang/Global Look Press
Пассажир смотрит по телевизору новостной репортаж о давке на станции Сингёнджу в провинции Северный Кёнсан, Южная Корея
Фото: Lee Jin-man/AP/TASS
Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Фото: Lee Jin-man/AP/TASS
Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина
Фото: James Lee/Global Look Press
Полицейские охраняют место давки в Сеуле, Южная Корея
Фото: James Lee/Global Look Press
Полицейские охраняют место давки в Сеуле, Южная Корея