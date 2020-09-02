Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии

https://static.news.ru/photo/dc804a46-edbf-11ea-9da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Один из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter был взломан хакерами.

По данным газеты The Hindu, взломав страницу политика, киберпреступники опубликовали от его имени пост с просьбой пожертвовать криптовалюту в Национальный фонд помощи, основанный Моди.

В администрации соцсети заявили, что меры по защите аккаунта премьера уже приняты, ведётся расследование ситуации.

В настоящее время мы не знаем, какие дополнительные учётные записи затронуты, — говорится в сообщении.

На взломанный аккаунт председателя правительства Индии подписаны 2,5 млн человек. Последний пост был опубликован 31 августа. Эта страница используется Моди для публикации его заявлений, выступлений и статей. Также у него есть личная учётная страница. На неё подписаны более 61 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали ряд учётных записей, якобы связанных с российскими структурами. Причина — скоординированные неавторизованные действия.