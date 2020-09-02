Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии

Один из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter был взломан хакерами.
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В администрации соцсети заявили, что меры по защите аккаунта премьера уже приняты, ведётся расследование ситуации.
В настоящее время мы не знаем, какие дополнительные учётные записи затронуты, — говорится в сообщении.
На взломанный аккаунт председателя правительства Индии подписаны 2,5 млн человек. Последний пост был опубликован 31 августа. Эта страница используется Моди для публикации его заявлений, выступлений и статей. Также у него есть личная учётная страница. На неё подписаны более 61 млн человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американские социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали ряд учётных записей, якобы связанных с российскими структурами. Причина — скоординированные неавторизованные действия.
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