Хакеры в Индонезии нарушили работу госучреждений и потребовали $8 млн Star: хакеры взломали центр обработки данных в Индонезии и потребовали $8 млн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа хакеров взломала национальный центр обработки данных Индонезии, сообщает портал Star. Обеспечив незаконный доступ к информации, злоумышленники потребовали выкуп в размере $8 млн.

Кибератака началась 20 июня, нарушив работу не менее 200 правительственных учреждений. Это коснулось инстанций как национального, так и регионального уровня. Гендиректор отдела информационных приложений министерства связи Индонезии Сэмюэл Абриджани Пангерапан уточнил, что некоторые службы уже восстановили работу.

Иммиграционные службы в аэропортах и других местах теперь функционируют, но продолжаются усилия по восстановлению других услуг, таких как лицензирование инвестиций, — сказал он.

По сообщению индонезийских властей, хакеры захватили данные и предлагают их вернуть за денежное вознаграждение. Министр связи и информационных технологий Буди Арье Сетиади подчеркнул, что правительство не намерено передавать деньги преступникам.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что Федеральное бюро расследований США присоединяется к охоте на российских хакеров, которые якобы похитили данные Национальной службы здравоохранения Великобритании. Утверждается, что это серьезно нарушило работу спецслужб и привело к обнародованию миллионов украденных записей пациентов.