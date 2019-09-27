https://static.news.ru/photo/e9895f5c-e1fe-11e9-8d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Museum of East Asian Art/Global Look Press

Чанцзян-Лиский автономный уезд представил коллекцию нефрита и культурных артефактов, созданную руками лучших мастеров прикладных искусств и ювелиров. Выставка состоялась в Пекине и была приурочена к празднованию 70-летия основания Китая.

Экспозиция состояла из 11 драгоценностей и камней нефрита, алойного дерева, сотканной вручную красочной одежды хайнаньской народности и других предметов, передаёт ТАСС .

По словам организаторов, чанцзянский нефрит обладает насыщенной цветовой гаммой, ярко выраженным блеском, а также высокой прочностью, которая делает долговечными украшения из этого камня. За это его называют визитной карточкой острова Хайнань.

Как отмечают местные власти, природные богатства Чанцзян-Лиского автономного уезда учитываются при развитии региона. В ближайшее время предполагается зарегистрировать бренд чанцзянского нефрита и создать ремесленные центры по его обработке. Кроме того, власти намерены содействовать популяризации этого камня на международном рынке.

Ранее, как писал News.ru, власти китайской провинции Хайнань презентовали план развития яхтенного туризма. Там объявили о введении режима свободной навигации.