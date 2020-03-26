Жители Токио в выходные не должны покидать свои дома без крайней необходимости, заявила губернатор Юрико Коикэ.
По словам главы города, в нерабочие дни в столице Японии может возрасти число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Во время пресс-конференции Коикэ предупредила о «тяжёлой» ситуации — в Токио выявлены ещё 40 пациентов с COVID-19,
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла вспышка коронавируса, завершились работы по дезинфекции, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен