https://static.news.ru/photo/65098ffc-6e91-11ea-80a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Жители Токио в выходные не должны покидать свои дома без крайней необходимости, заявила губернатор Юрико Коикэ.

По словам главы города, в нерабочие дни в столице Японии может возрасти число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Во время пресс-конференции Коикэ предупредила о «тяжёлой» ситуации — в Токио выявлены ещё 40 пациентов с COVID-19, передаёт Reuters.

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла вспышка коронавируса, завершились работы по дезинфекции, писал NEWS.ru.