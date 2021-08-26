Guardian назвала теракты в аэропорту Кабула «чёрным днём для Байдена»

Британская газета Guardian назвала теракты, произошедшие в аэропорту Кабула 26 августа, «чёрным днём» для президента США Джо Байдена. Комментарии других СМИ по этому поводу передаёт РИА Новости.

Теперь он (Байден — NEWS.ru) должен решить, сокращать, оставлять или продлевать крайний срок вывода американских войск из Афганистана, — пишет Guardian.

В Международном аэропорту Кабула последние несколько дней царят беспорядки: афганцы, напуганные приходом талибов к власти, всеми силами стараются покинуть страну. Вместе с этим зарубежные страны спешно эвакуируют своих граждан, так как представители запрещённого в РФ «Талибана» поставили условие закончить эвакуацию до 31 августа. Из-за этого аэропорт Кабула от афганцев охраняют силовики различных стран, стараясь пропускать только своих граждан: всё это привело к давке, беспорядкам, хаосу и, в конце концов — теракту. 26 августа террорист-смертник взорвал себя у толпы афганцев возле аэропорта, а после прогремел вторый взрыв — террористы заминировали стоящий рядом автомобиль. Погибло более сотни человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за произошедшее на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Ранее Байден заявил о намерении провести операцию по уничтожению лидеров и боевиков запрещённого в РФ «Исламского государства».