Ожидаемый визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может иметь катастрофические последствия для двусторонних отношений Вашингтона и Пекина. Кроме того, он негативно скажется на стабильности в регионе, сообщает Global Times.
Издание отмечает, что власти Китая готовы ответить на посещение острова Пелоси должным образом.
Ответная реакция материкового Китая будет всеобъемлющей в военном, дипломатическом, экономическом и общественном отношении, — предупредил директор института тайваньских исследований Университета Цинхуа У Юнпин.
Среди мер, которые Китай может применить для недопущения Пелоси на остров, опрошенные изданием эксперты называют ограничение воздушного и морского пространства вокруг Тайваня для проведения полномасштабных учений. Также Пекин может попробовать перехватить самолет Пелоси, послав в небо истребители.
Военный ответ китайских властей будет более масштабным и усовершенствованным по сравнению с реакцией на кризис в Тайваньском проливе в 1995-1996 годах, — считают эксперты.
Отзыв посла, санкции против лиц, связанных с поездкой Пелоси, также называются экспертами в качестве возможных мер Китая.
Вашингтон не должен недооценивать решимость китайского народа защищать суверенитет, территориальную целость и безопасность в любое время, — считают в Global Times.
Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп заявил: возможная поездка Нэнси Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с КНР. Политика вовлекают в вопрос с Тайванем только для того, чтобы «создать проблем и заработать денег», отметил он. Своим визитом на остров Пелоси сделает только хуже, добавил Трамп.