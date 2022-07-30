GT: поездка Пелоси на Тайвань закончится катастрофой Global Times: поездка Пелоси на Тайвань сделает отношения США и Китая катастрофическими

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Ожидаемый визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может иметь катастрофические последствия для двусторонних отношений Вашингтона и Пекина. Кроме того, он негативно скажется на стабильности в регионе, сообщает Global Times.

Издание отмечает, что власти Китая готовы ответить на посещение острова Пелоси должным образом.

Ответная реакция материкового Китая будет всеобъемлющей в военном, дипломатическом, экономическом и общественном отношении, — предупредил директор института тайваньских исследований Университета Цинхуа У Юнпин.

Среди мер, которые Китай может применить для недопущения Пелоси на остров, опрошенные изданием эксперты называют ограничение воздушного и морского пространства вокруг Тайваня для проведения полномасштабных учений. Также Пекин может попробовать перехватить самолет Пелоси, послав в небо истребители.

Военный ответ китайских властей будет более масштабным и усовершенствованным по сравнению с реакцией на кризис в Тайваньском проливе в 1995-1996 годах, — считают эксперты.

Отзыв посла, санкции против лиц, связанных с поездкой Пелоси, также называются экспертами в качестве возможных мер Китая.

Вашингтон не должен недооценивать решимость китайского народа защищать суверенитет, территориальную целость и безопасность в любое время, — считают в Global Times.

Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп заявил: возможная поездка Нэнси Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с КНР. Политика вовлекают в вопрос с Тайванем только для того, чтобы «создать проблем и заработать денег», отметил он. Своим визитом на остров Пелоси сделает только хуже, добавил Трамп.