Грузовое судно снесло мост в Китае Грузовое судно снесло часть моста в китайском городе Гуанчжоу

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Грузовое судно снесло часть моста в китайском городе Гуанчжоу, передает Telegram-канал Mash. Капитан не смог провести его в узкий проход между пролетами, в результате чего транспортное средство влетело в одно из оснований.



На переправе были люди, в воду упали несколько автомобилей. Количество жертв еще уточняется.

Ранее фура с негабаритным грузом снесла пешеходный мост в Нижегородской области. Инцидент произошел в Дальнеконстантиновском районе. Как отмечается, конструкция обрушилась, придавила легковушку и перекрыла дорогу. К утру движение восстановили.

До этого в Москве иномарка упала с моста на проспекте Андропова на проезжую часть по улице Трофимова. Судя по кадрам с места ДТП, автомобиль выскочил с дорожного полотна и рухнул вниз, где, сделав переворот, приземлился крышей на асфальт. При этом водителю госпитализация не потребовалась. Врачи оказали ему помощь на месте.

Перед этим в Иркутской области на границе с Красноярским краем обрушился мост через реку Полива. Как отмечается, он не выдержал тяжести лесовоза, водитель не пострадал — повреждения получил только прицеп. Кроме того, в Белоруссии в ходе демонтажа обрушился пролет моста через реку Неман. В результате инцидента пострадали два человека.