Гостелеканал Китая показал фильм о высокопоставленных коррупционерах

Фото: Yuan Xiaoqiang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайский государственный телеканал CCTV показал документальный фильм о высокопоставленных коррупционерах, в частности, о бывшем тренере сборной Китая по футболу, сотруднике Центробанка и местном чиновнике. Как сообщает издание South China Morning Post (SCMP), в фильме рассказывается о размерах взяток, а также о последствиях совершения преступления.

Одним из героев фильма стал бывший заместитель главы Народного банка Китая Фань Ифэй. Как утверждают журналисты, он принимал «огромные суммы денег» от руководителей компаний за предоставление кредитов и иных услуг. В июне 2023 года его лишили поста в Коммунистической партии Китая. Вторая история была посвящена бывшему главе города Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу Ли Цзайюну. По версии следствия, мужчина одобрил 23 строительных проекта, 16 из которых стали неэффективными или недействующими. Сумма долга, взятого для реализации проектов, составила примерно 150 млрд юаней. Третья история же была посвящена главному тренеру мужской сборной Китая по футболу Ли Тие.

Коррупция в китайском футболе существует не только в определенных отдельных областях — она повсюду, в каждом аспекте, — заявил бывший председатель Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сююань, также обвиненный во взяточничестве.

Аналитики издания Financial Times ранее заявили, что в китайской компании Alibaba Group, основанной Джеком Ма, начал наблюдаться хаос. По словам специалистов, компания переживает не лучшие времена из-за проводимой реструктуризации.