43-летний работник мэрии города Чонджу в Республике Корея скончался от переутомления. Тело госслужащего нашла его супруга утром 27 февраля.
Выходные 22 и 23 февраля мужчина провёл на работе, так как в городе были выявлены два случая заражения коронавирусом. С 24 февраля он трудился с раннего утра и до поздней ночи, устанавливая личности последователей секты, которая стала эпицентром распространения COVID-19.
За день до смерти он ушёл с работы в 11 вечера, сказав коллегам, что плохо себя чувствует. В разговорах с женой мужчина признавался, что чувствует переутомление,
Власти города заявили, что кончина госслужащего связана с переработками. Полицейские сообщили о намерении провести вскрытие для установления точной причины смерти мужчины.
Как писал NEWS.ru, с 1 марта Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки нового типа коронавируса в Азии. Мера будет носить временный характер.
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