https://static.news.ru/photo/45941edc-5954-11ea-95e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

43-летний работник мэрии города Чонджу в Республике Корея скончался от переутомления. Тело госслужащего нашла его супруга утром 27 февраля.

Выходные 22 и 23 февраля мужчина провёл на работе, так как в городе были выявлены два случая заражения коронавирусом. С 24 февраля он трудился с раннего утра и до поздней ночи, устанавливая личности последователей секты, которая стала эпицентром распространения COVID-19.

За день до смерти он ушёл с работы в 11 вечера, сказав коллегам, что плохо себя чувствует. В разговорах с женой мужчина признавался, что чувствует переутомление, отмечает Yonhap.

Власти города заявили, что кончина госслужащего связана с переработками. Полицейские сообщили о намерении провести вскрытие для установления точной причины смерти мужчины.

Как писал NEWS.ru, с 1 марта Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки нового типа коронавируса в Азии. Мера будет носить временный характер.