Госкомиссия Китая перестала публиковать данные о зараженных коронавирусом

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) перестала публиковать ежедневные данные о зараженных коронавирусом, передает Reuters. Уточняется, что теперь информацию будет публиковать Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ).

Китай не сообщил об отсутствии новых случаев смерти от COVID-19 за 22 декабря по сравнению с нулем днем ранее, сообщила Национальная комиссия здравоохранения в пятницу, — говорится в сообщении.

Известно, что 22 декабря в Китае была зарегистрирована 3761 новая симптоматическая инфекция COVID-19 по сравнению с 3030 днем ранее. Без учета завозных инфекций, КНР сообщил о 3696 новых местных случаях, по сравнению с 2966 днем ранее.

Заболеваемость коронавирусом в Китае растет ежедневно в кратных масштабах. Так, в Чжэцзян, крупной промышленной провинции недалеко от Шанхая, ежедневно борются с примерно миллионом новых случаев заражения COVID-19. Ожидается, что в ближайшие дни это число удвоится.