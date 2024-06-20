Госдеп Ханою не указ: появится ли снова российская военная база во Вьетнаме

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин с официальным визитом посетил Вьетнам. Ханой укрепляет связи с Москвой, несмотря на давление Вашингтона: местные власти открыто проигнорировали недовольство госдепа их переговорами с российским лидером. Тем не менее вьетнамское руководство не отворачивается от Запада — «стратегическое партнерство», заключенное с Москвой, оно поддерживает и с США. Могут ли связи Ханоя с Белым домом помешать контактам с Россией, появится ли военная база РФ во Вьетнаме — в материале NEWS.ru.

О чем договорились Россия и Вьетнам

Путин прилетел в Ханой 19 июня, основные официальные мероприятия с его участием начались на следующий день. В четверг глава РФ провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Фам Минь Тинем, подписав с ними 15 документов о сотрудничестве. Стороны обсудили развитие гидроэнергетики и строительство ГЭС, создание центра ядерных технологий, промышленность, добычу нефти и газа.

Кроме того, они договорились о сотрудничестве в сфере образования и допустили, что могут вернуться к переговорам о строительстве атомной электростанции во Вьетнаме. Ханой также заинтересован в развитии партнерства в авиационной сфере и судостроении, Россия готова оказать в этом посильную помощь.

Фото: Kremlin.ru Церемония официальной встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом

Стороны приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства», а вьетнамский лидер высоко оценил авторитет РФ на международной арене. Президент России поблагодарил визави за теплый прием и пригласил его на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Путин также рассказал о прогрессе в переходе стран на расчеты в национальных валютах. По его словам, в первом квартале 2024 года их доля в финансовых операциях составила почти 60%.

«Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», — сказал он.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская рассказала NEWS.ru, что подписанные соглашения доказывают: между Вьетнамом и Россией планируется сотрудничество на долгосрочную перспективу.

«Товарооборот также говорит об этом — в 2023 году он вырос. При этом нельзя сказать, что у РФ более тесные связи с КНДР, чем со Вьетнамом. Ведь Ханой присоединился к свободной экономической зоне, в которую входит Россия. Это очень высокий уровень сотрудничества. Да, он в некоторых вопросах ориентирован на США, однако это не портит его отношений с Москвой», — уверена эксперт.

Что связывает Россию и Вьетнам

Поездка главы РФ во Вьетнам состоялась, несмотря на попытки Запада надавить на Ханой. Незадолго до визита американское посольство заявило, что ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его политики, писал Bloomberg. Однако местные власти проигнорировали предостережения США, заявив, что страны связывает давняя дружба. То Лам назвал РФ одним из приоритетных направлений внешней политики Вьетнама.

«Мы благодарны России за помощь и поддержку, которую она оказывала Вьетнаму в его борьбе за независимость. В этом году мы отмечаем 30-летие подписания договора об основах дружественных отношений, а в следующем — 75-летие установления дипломатических отношений», — напомнил он на встрече с Путиным.

Фото: Kremlin.ru Президент Вьетнама То Лам

СССР был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с республикой после завершения вьетнамской войны 1955–1975 годов. Советские власти оказали помощь Ханою в восстановлении инфраструктуры. The New York Post пишет, что впоследствии Россия в том числе поставляла в страну вооружение: оно составляет около 70% всего вьетнамского арсенала.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru назвал Вьетнам одним из крупнейших в мире покупателей российской военной техники. По его словам, у республики четвертое место среди импортеров оружия из РФ.

«У наших стран есть контракты на отправку партии многофункциональных истребителей Су-30МК2 на миллиард долларов, а также на поставку шести дизельных подводных лодок проекта „Варшавянка“ на два миллиарда», — отметил депутат в разговоре с NEWS.ru.

Москве в отношениях с Ханоем важно, что он ведет свою независимую политику, подчеркнул парламентарий. «Руководство страны ориентируется на собственную выгоду. Поэтому и относительно украинских событий придерживается нейтралитета, как бы ни давил Запад. Вьетнам принимает российского президента по высшему разряду, хотя к этому довольно бурно ревнуют в Вашингтоне», — отметил политик.

Может ли Россия открыть военную базу во Вьетнаме

Военное сотрудничество с Вьетнамом ранее не ограничивалось поставками оружия. В 1979 году страна подписала с СССР соглашение о размещении в порту Камрань пункта материально-технического обеспечения советского флота. Этот объект был крупнейшей зарубежной военной базой Союза. Он занимал площадь 100 кв. км, на которых размещались около 6000 человек личного состава. Договор действовал 25 лет. В 2001 году Россия приняла решение досрочно вывести военных.

Спустя 12 лет Владимир Путин и тогдашний лидер Вьетнама Чыонг Тан Шанг подписали соглашение о создании в Камрани совместной базы для обслуживания и ремонта подводных лодок. С 2014 года российские боевые корабли могут пользоваться портом в упрощенном порядке — для захода в него требуется только уведомить местные власти.

Фото: Vna/ZUMAPRESS/Global Look Press Вьетнамские и российские солдаты работают на первой вьетнамской подводной лодке российского производства «Ханой» в бухте Камрань на юге Вьетнама

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что Россия закрыла свою базу в Камрани из-за тяжелого периода, через который прошла в 1990-е годы. «Средств не хватало, в том числе и для присутствия в других странах мира. Вопрос возвращения российских военных баз в разные регионы сейчас актуален. Это желание не только нашего государства, но и тех стран, которые хотят чувствовать себя в безопасности. А РФ, в отличие от западных партнеров, — гарант безопасности в том или ином регионе», — отметил депутат.

Журавлев уточнил, что США и Китай тоже имели виды на порт Камрань, но Вьетнам всем отказал. «Теперь у них в конституции закреплено, что в стране больше не будет никаких иностранных военных баз», — заметил он.

Какие у Вьетнама отношения с другими партнерами

Ханой заключил соглашения о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» и с другими государствами — США, Китаем, Индией, Южной Кореей. Однако Россия выделяется на фоне остальных держав, считает Алексей Журавлев. Он напомнил, что у Вьетнама были кровопролитная война с США и вооруженный приграничный конфликт с Китаем в 1979-м. Это противостояние так и не разрешило все территориальные споры Пекина и Ханоя — архипелаг Спратли и Парасельские острова остались «в непонятном статусе», подчеркнул парламентарий.

Розалия Варфаловская пояснила, что взаимодействие Вьетнама и КНР — это отношения конкурентов. У стран есть разногласия в политической сфере и в экономической областях, говорит эксперт.

Фото: Kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня» Владимир Путин с президентом Вьетнама То Ламом перед началом российско-вьетнамских переговоров

«Периодически Китай хочет реализовывать в Юго-Восточной Азии свои проекты, но неизбежно натыкается на непонимание со стороны Вьетнама. Тем не менее они не разрывают отношения и продолжают сотрудничество ради обоюдного развития государств. Что касается США, то Ханой во многом был ориентирован на них до последнего времени. Их отношения можно назвать партнерскими, особенно в вопросах экономики», — сказала Варфаловская.

Однако в политике, добавила она, мнения Вашингтона и Ханоя часто расходятся. «Вьетнам голосует в ООН зачастую не так, как США. В украинской конференции в Швейцарии, которая прошла несколько дней назад, он вообще не принимал участия. В политическом плане Ханой больше ориентируется на сотрудничество с Россией», — подытожила востоковед.

В конфликте США и Китая вьетнамцы вряд ли будут занимать чью-то позицию, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Москва же, добавил он, продолжит выстраивать с Ханоем крепкие связи.

«Вьетнам имеет на это право. А мы в свою очередь будем развивать всестороннее сотрудничество. Чтобы оценить его результаты зримо, а не в цифрах, достаточно прогуляться по Москве или Санкт-Петербургу и оценить количество вьетнамских точек питания в наших крупнейших городах. Это говорит о многом, в том числе об особых отношениях между странами», — считает парламентарий.

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