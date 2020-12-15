Гонконг назван самым дорогим городом для работников-иностранцев

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Гонконг стал самым дорогим местом в мире для проживания иностранных работников, несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19. Об этом сообщил директор азиатского подразделения консалтингового агентства ECA International Ли Куэйн.

Как отмечается в ежегодном докладе агентства, главной причиной дороговизны жизни в этом мегаполисе являются чрезвычайно высокие цены на жильё.

Следом за Гонконгом в список вошли Токио и Нью-Йорк. В десятке дорогих городов также оказались Женева, Цюрих, Лондон, Тель-Авив, Сеул, Сан-Франциско и японская Иокогама.

Кроме того, в этом году в двадцатку вошли также четыре города материкового Китая — Шанхай (11-е место), Гуанчжоу (15), Шэньчжэнь (17) и Пекин (18). При этом в исследовании учитывалось падение цен на бензин в китайских городах почти на 15%.

Москва оказалась на 56-м месте.

При составлении списка агентство сравнивало расходы на потребительскую корзину товаров и услуг, в том числе и коммунальных, которые доступны рядовому иностранцу. В расчёт брали и колебания валютных курсов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние пять лет выехали из России на жительство за границу 341,1 тысячи россиян. Как правило, целью эмиграции становится трудоустройство в другой стране (128,4 тысячи). Ради этого за рубеж чаще всего уезжали жители Москвы (37 тысяч), Московской области (12,9 тысячи) и Краснодарского края (11,2 тысячи).