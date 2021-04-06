Гонконг может отказаться вакцины AstraZeneca из-за её низкой эффективности

https://static.news.ru/photo/d650b1dc-9761-11eb-952d-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Shen/Xinhua/Global Look Press

Власти Гонконга могут отказаться от закупки 7,5 млн доз вакцины против коронавируса AstraZeneca из-за опасений со стороны медицинских экспертов, которые консультируют правительство.

Их озабоченность вызывает информация о крайне низкой эффективности препарата против южноафриканского штамма COVID-19 и случая образования тромбов среди вакцинированных в Европе.

Также эксперты установили, что для вакцинации всех жителей этого специального административного района КНР будет достаточно нынешних двух других вакцин, поставляемых китайской компанией Sinovac и германской BioNTech.

На данный момент у нас достаточно вакцин для всего населения Гонконга. Поэтому думаю, что на данном этапе у нас нет срочной необходимости закупать третье средство. Мы должны сберечь ресурсы и следить за новыми разработками, — подчеркнул правительственный консультант Дэвид Хуэй из Китайского университета Гонконга.

Его коллега, микробиолог Хо Паклеун из Университета Гонконга, в свою очередь отметил, что закупка препарата AstraZeneca может спровоцировать снижение доверия среди местных жителей к программе вакцинации, передаёт RTHK.

Как писал NEWS.ru, ранее компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках из-за возможного образования тромбов у взрослых привитых людей.