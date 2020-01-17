https://static.news.ru/photo/3c5fb688-39be-11ea-9559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Гонконга решили депортировать в США одного из самых опасных гангстеров, вышедшего из тюрьмы после отбывания 17-летнего срока. Нелегально иммигрировавший в Гонконг в 1980 году из материкового Китая Цзи Бинсюн имел два гражданства.

Цзи Бинсюн был осуждён в 2003 году на 24 года, однако из-за примерного поведения вышел досрочно. Сразу же после освобождения полиция препроводила его в аэропорт для депортации, сообщает RTHK.

На счету гангстера 20 вооружённых ограблений ювелирных салонов на десятки миллионов долларов. За его поимку власти назначили награду в 2 млн гонконгских долларов ($257 тыс.).

Как писал NEWS.ru, бразильский преступник Клаувино да Сильва, также известный как Коротышка, попытался совершить побег из тюрьмы, переодевшись в одежду своей 19-летней дочери. Мужчина надел силиконовую маску, парик, а также розовую футболку и обтягивающие джинсы, принадлежащие своей дочери. Саму девушку, пришедшую навестить отца, он планировал оставить вместо себя в камере.