Голая россиянка сделала фото с деревом на Бали и оказалась в наручниках Балийская полиция задержала россиянку за обнаженное фото у священного дерева

Фото: Tubagus Aditya Irawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка на Бали сфотографировалась в обнаженном виде на фоне священного для местных жителей эвкалипта. Для девушки подобная фотосессия обернулась арестом, ей грозит депортация, пишет индонезийское издание Detik.

Инцидент произошел 12 апреля. Иммиграционная полиция города Денпасар на индонезийском острове арестовала девушку. Офицер полиции Икал Рифаи кратко подтвердил задержание, выступая перед журналистами 13 апреля.

Арест случился после того, как в индонезийских СМИ появились кадры обнаженной туристки, сделанные на фоне туристической достопримечательности, дерева Каю Путих на Бали. Это место священно для местных жителей и почитается ими.

По информации Detik, рядом со священным местом присутствуют предупреждающие таблички с переводом на английский и русский язык.

По окончании расследования россиянка должна приобрести обратный билет на Родину, указывает издание.

Ранее полицейские Бали задержали 26 россиян в районе Чанга. Они участвовали в подпольном турнире по покеру, который проходил на одной из местных вилл. Помимо запрета азартных игр, индонезийские законы запрещают туристам организацию всевозможных турниров, о чем говорится в условиях предоставления виз.