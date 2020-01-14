https://static.news.ru/photo/913b52a4-376e-11ea-bee1-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

↵Главы МИД РФ и Ирана — Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф — встретились в Нью-Дели (Индия). Подробности беседы дипломатов не сообщаются.

Глава МИД Ирана Зариф и его российский коллега Лавров провели переговоры на полях политологической конференции «Диалог Райсина», — передаёт иранский телеканал Press TV.

В ходе визита в Индию Лавров рассказал, что Москва продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики и расширение расчётов в нацвалютах. По его словам, данные направления выбраны из-за всё более агрессивного применения санкций со стороны США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что развивающиеся страны недопредставлены в Совбезе ООН, однако членство в нём заслуживают Индия, Бразилия и представители Африканского континента. Об этом заявил считает глава МИД РФ Сергей Лавров.