Главный соперник Эрдогана потерял пост после 13 лет правления Экс-кандидат в президенты Турции Кылычдароглу потерял пост главы партии

Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу спустя 13 лет уступил место главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), сообщает агентство Anadolu Ajansi. По итогам выборов его место занял депутат Манисы Озгюр Озель.

Председателя НРП избрали во втором туре голосования на 38-м съезде партии. После первого тура не удалось добиться абсолютного большинства, из-за чего переносились выборы. По итогу Кылычдароглу набрал 536 голосов, Озель — 812. Победитель поблагодарил всех за оказанное доверие, а бывший лидер партии поздравил его с назначением.

Сегодня я прощаюсь с постом председателя с решением, принятым делегатами нашего конгресса. Я хотел бы поблагодарить всех, кто до сих пор поддерживал нашу борьбу. Наш новый председатель — Озгюр Озель, который был избран председателем правления. Я поздравляю вас и желаю вам успехов, — отметил Кылычдароглу.