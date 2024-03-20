Главе крупнейшей пирамиды в истории Вьетнама запросили смертную казнь Прокуратура Вьетнама потребовала казни для главы пирамиды на $20 млрд

Фото: EPA/ТАСС

Чыонг Ми Лан (вторая слева)

Прокуратура Вьетнама потребовала смертной казни для 68-летней Чыонг Ми Лан, главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group, сообщило агентство Thanh Nien. Ее обвиняют в организации финансовой пирамиды на $20 млрд.

Это самое масштабное мошенничество в истории страны. Судебное разбирательство может завершиться до конца апреля. Фигурантами дела стали еще 85 человек.

Следствие утверждает, что Лан и ее сообщники через десятки доверенных лиц извлекли из Акционерного коммерческого банка в Хошимине (SCB) сумму более $12,46 млрд. Она также обвиняется в незаконной выдаче кредитов фиктивным структурам, продаже фиктивных облигаций SCB и других преступных действиях.

По версии следствия, Лан могла платить взятки чиновникам, чтобы они игнорировали ее деятельность. Общий ущерб, нанесенный SCB и его клиентам, составил $20 млрд (498 трлн донгов).

Ранее Генпрокуратура России потребовала экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов задержанного там сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича. Он стал одним из фигурантов уголовного дела о многомиллиардном хищении.