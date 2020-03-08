https://static.news.ru/photo/f0f21518-61e7-11ea-9268-fa163e074e61_660.jpg Мун Чжэ Ин Фото: Xinhua/Global Look Press

Темпы распространения коронавируса в Южной Корее стали замедляться. Об этом заявил на совещании президент страны Мун Чжэ Ин.

По словам главы государства, пик числа заражённых пришёлся на 28 февраля — тогда было зарегистрировано 916 новых случаев.

Восьмого марта их количество достигло 248 и показывает непрерывную тенденцию к снижению. Мы должны сохранить эту тенденцию, — цитирует РИА Новости президента Южной Кореи.

Вместе с тем он предостерёг от преждевременного проявления оптимизма, так как в провинции Кёнсан-Пукто и других районах наблюдаются случаи группового распространения вируса в небольших локальных сообществах. Это может привести к очередной вспышке коронавируса.

Как писал NEWS.ru, распространившийся по территории Республики Корея коронавирус повлиял на планы главы государства. Южнокорейскому лидеру пришлось отказаться от поездок в ОАЭ, Египет и Турцию, которые были запланированы на середину марта.

По данным на 9 марта, от нового вируса умерли 3,8 тысячи жителей Земли. С момента начала эпидемии заразились более 110 тысяч человек, выздоровели свыше 62 тысяч.