https://static.news.ru/photo/3af9bdd2-6508-11ea-a370-fa163e074e61_660.jpg Мун Чжэ Ин Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с министром финансов и главой Центробанка констатировал ухудшение ситуации в экономике страны из-за коронавируса.

По его словам, ответственные за экономическую политику республики лица полагаются на устаревшие меры.

Сейчас состояние экономики настолько чрезвычайное, что невозможно даже сравнить с эпидемиями SARS (тяжёлого острого респираторного синдрома) и MERS (ближневосточного острого респираторного синдрома), — подчеркнул он.

В связи со сложившейся ситуацией глава Южной Кореи поручил правительству создать новый подход для решения возникших проблем, передаёт Yonhap.

Ранее NEWS.ru писал, что медики сообщили о ещё одном способе заражения коронавирусом. В Малайзии найден больной, который не выезжал за пределы страны и не контактировал с носителями вируса.

По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около пяти тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.