Глава Туркмении сделал министру культуры «последнее предупреждение»

https://static.news.ru/photo/c59466e6-6a29-11eb-b3ef-96000091f725_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: imago stock&people/Global Look Press

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил главе Министерства культуры республики Атагелди Шамырадову строгий выговор и последнее предупреждение об исправлении допущенных в работе недостатков. Соответствующий документ лидер подписал во время правительственного совещания. Мероприятие было посвящено развитию сферы культуры и СМИ.

Руководитель государства также обратил внимание на недочёты в профессиональной деятельности ректоров профильных высших учебных заведений, несущих прямую ответственность за необеспечение выпускников институтов рабочими местами по выбранным специальностям, передаёт газета «Нейтральный Туркменистан». Бердымухамедов отметил и плохую организацию работы детских школ искусств, политик потребовал пересмотреть учебные планы.

В культурных центрах и театрах перестали ставить новые спектакли, воспевающие современные успехи и счастливую жизнь народа, мало коротких сценических пьес, что является результатом низкого уровня театральной режиссуры и художественности создаваемых произведений, — отметил президент Туркмении.

Кроме того, власти Туркмении намерены построить в стране отель, названный в честь президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Стоимость здания составит 33 млрд рублей. Государственное телевидение показало кадры с совещания президента, где демонстрировались слайды с объектами, которые планируют возводить. Была указана стоимость, заказчик, исполнитель и сроки завершения проекта.

Как писал NEWS.ru, 63-летний Бердымухамедов провёл конкурс по скоростному записыванию за ним. На видеозаписи люди в спортивных костюмах быстро записывали в блокноты слова в присутствии главы Туркмении. Мероприятие прошло на Олимпийском стадионе.