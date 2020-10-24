Глава Samsung умер в Сеуле на 79-м году жизни

https://static.news.ru/photo/e0d2d64c-1667-11eb-bb1c-fa163e074e61_660.jpg Ли Гон Хи Фото: Republic of Korea/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Глава Samsung Group Ли Гон Хи умер в больнице Сеула на 79-м году жизни. Его смерть 25 октября стала итогом тяжёлой болезни, которая угнетала бизнесмена после перенесённого в 2014 году сердечного приступа.

Ли Гон Хи был вторым председателем Samsung (с 1987 года) после своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля, сообщает Reuters. Его приемником считается сын Ли Чжэ Ён, который в последние годы из-за болезни отца фактически руководил корпорацией. Наследницами главы Samsung также являются его дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён.

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