Глава Samsung умер в Сеуле на 79-м году жизни

Глава Samsung Group Ли Гон Хи умер в больнице Сеула на 79-м году жизни. Его смерть 25 октября стала итогом тяжёлой болезни, которая угнетала бизнесмена после перенесённого в 2014 году сердечного приступа.
Ли Гон Хи был вторым председателем Samsung (с 1987 года) после своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля,
Ранее NEWS.ru сообщал, что принц Брунея Хаджи Абдул Азим скончался на 39-м году жизни. Он был четвёртым в очереди на трон. Причина смерти королевской особы в настоящий момент неизвестна. По данному делу идёт расследование. Азим был вторым сыном султана страны Хассанала Болкиаха. Он родился в Бандар-Сери-Бегаване 29 июля 1982 года.