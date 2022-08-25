Глава полиции Японии подал в отставку из-за убийства Абэ

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил о своей отставке, передает телеканал NHK. Такое решение он объяснил тем, что хочет взять на себя ответственность за недоработки в системе безопасности, которые привели к убийству экс-премьера Синдзо Абэ. Официально его увольнение могут утвердить 26 августа на заседании правительства.

Система обеспечения безопасности будет фундаментальным образом пересмотрена, — сказал Накамура

В результате расследования действий правоохранительных органов полицейское управление пришло к выводу, что одним из факторов произошедшего стала неверная расстановка стражей порядка во время выступления Абэ, из-за чего не удалось обеспечить должную охрану экс-премьера.

Нападение на Абэ было совершено 8 июля во время его выступления в префектуре Нара. После покушения он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь,но спасти не смогли. Нападавшим является 41-летний Тэцуя Ямагами, который заявил, что не планировал убивать политика, а его главной целью был высокопоставленный представитель секты.