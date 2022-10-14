Глава МИД Японии признался, что продвигал антироссийскую резолюцию

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио признался, что лично проводил работу с представителями других стран, для роста числа поддержавших антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН с осуждением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, передает РИА Новости. При этом он отметил, что об увеличении числа государств, поддержавших документ, говорить не приходится, поскольку в марте были те, кто голосовал за, а сейчас воздержался и наоборот.

Япония, включая и меня на моем уровне, провела большую работу среди многих стран, чтобы хоть на одну страну больше поддержало эту резолюцию. Мы приветствуем то, что за нее проголосовали 143 страны, — сказал Хаяси.

13 октября генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Ее поддержали 143 страны, в то время как против документа выступили пять государств, включая саму Россию, а остальные 45 стран воздержались. Большинство участников осудило присоединение ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей к РФ. В ООН сочли такие шаги «незаконными» и «несовместимыми с Уставом международной организации».

Позднее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании. Дипломат при этом подчеркнул, что в целом лидеры стран ЕС довольны, что более 140 стран высказались против присоединения четырех областей к РФ.