Глава МИД Японии примет участие во встрече стран НАТО

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси намерен принять участие во встрече стран НАТО, которая пройдёт в Брюсселе в начале апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японские СМИ. В мероприятии также примут участие министры иностранных дел Южной Кореи и Австралии.

На встрече Есимаса Хаяси планирует подтвердить усиление координации с НАТО в связи со спецоперацией России на Украине с помощью санкций в отношении Москвы и вопросов по размещению украинских беженцев. Кроме этого дипломаты предупредят Россию о недопустимости применения на Украине химического, биологического и ядерного оружия.

Темами встречи также станет возросшая военная активность Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и в прилегающих к Тайваню водах.

Ранее днём генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны обратятся к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа из России в рублях в соответствии с договорённостями на уровне G7. Помимо этого, правительство Японии вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе автомобили премиум-класса и драгоценные камни.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».