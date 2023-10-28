В МИД КНР назвали главный вызов для отношений с США Глава МИД КНР назвал сепаратистов Тайваня главным вызовом для отношений с США

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Ван И и Джо Байден

Сепаратисты на острове Тайвань — это главный вызовов для китайско-американских отношений, заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР. Также Ван И указал на необходимость принять стратегические меры, чтобы не допустить независимость острова.

Самый большой вызов, с которым сталкиваются отношения Китая и Соединенных Штатов, — это, опять же, сторонники так называемого движения за независимость Тайваня, — сказал он.

Китайский дипломат считает, что Пекин и Вашингтон должны выступить против сепаратистских настроений на Тайване и принять конкретные стратегические меры и действия для того, чтобы пресечь попытки обеспечить независимость острова.

Ван И назвал сторонников сепаратизма в Тайбэе «главной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе». Он озвучил Салливану принципиальную позицию Китая по вопросам, которые затрагивают споры в Южно-Китайском море.

Ранее Ван И в ходе встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном отметил, что Вашингтону и Пекину следует стараться вернуть двусторонние отношения к стабильному и устойчивому развитию. По мнению дипломата, этого можно добиться только при наличии диалога.