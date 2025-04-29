Глава МИД КНР назвал неизменную черту отношений России и Китая Ван И: взаимоподдержка Китая и России остается неизменной в условиях перемен

Фото: МИД РФ

Ван И и Сергей Лавров

Взаимная поддержка России и Китая остается неизменной даже в условиях мировых перемен, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро. Дипломат отметил, что стратегическое лидерство председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина всегда было «основополагающей гарантией» государственных отношений, передает пресс-служба китайского ведомства.

В последнее время в международной обстановке произошло много изменений. Перемены — это норма времени, но взаимное доверие и обоюдная поддержка Китая и России остаются неизменными, — подчеркнул Ван И.

Он добавил, что усилия Москвы и Пекина позволяют реализовать консенсус, достигнутый между главами двух стран. В итоге удается сформировать сотрудничество во всех областях, заключил он.

Ранее Ван И в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что сотрудничество Китая и России никогда не было направлено против третьих сторон, оно выстраивается на долгий срок. Он подчеркнул, что РФ и Китай не будут «топтаться на месте», перед двумя странами стоит «самая широкая перспектива» в плане развития двухсторонних отношений.

Ван И также провел 1 апреля встречу с Сергеем Лавровым. Российский дипломат подтвердил, что Москва и Пекин ответственны за тесную координацию на международной арене, многие страны видят в отношениях РФ и КНР стабилизирующий фактор. Лавров также анонсировал российско-китайский саммит в мае 2025 года.