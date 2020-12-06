Глава МИД Китая призвал укрепить отношения с США

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Недиагностированное заболевание стало причиной смерти одного из жителей южноиндийского города Элуру в штате Андхра-Прадеш. В городских больницах оказались ещё 315 человек, среди которых 46 детей.

Госпитализация началась 5 декабря. Люди жаловались на головную боль и головокружение. У некоторых наблюдались обмороки и проявлялись симптомы эпилепсии, сообщает газета Hindu. Врачи в первую очередь проверили больных на коронавирус,...