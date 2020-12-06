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Глава МИД Китая призвал укрепить отношения с США

10:41, 07 декабря 2020
Ван И Ван И Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон и Пекин должны наладить и укрепить взаимовыгодный диалог на всех уровнях, считает министр иностранных дел Китая Ван И.

Китай и США должны запустить диалог на всех уровнях, любой вопрос можно обсудить за столом переговоров. Таким образом, можно поддерживать контакт по стратегическим и долгосрочным вопросам, — приводит слова министра «Политика сегодня».

Он предложил начать обсуждения по ряду направлений двусторонней повестки и добиваться прогресса в укреплении отношений.

Ван И призвал представителей бизнеса и научные круги поддержать это начинание и усилить сотрудничество с американскими партнёрами.

Дверь переговоров с китайской стороны всегда открыта, стороны могут сделать перечень [тем] по формированию диалога, сотрудничества и урегулированию разногласий, — отметил министр.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты приняли решение о прекращении пяти программ культурных обменов с КНР, так как они, по мнению Госдепа США, используются китайскими властями в пропагандистских целях.

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