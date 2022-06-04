Глава МИД Индии обвинил Евросоюз в двойных стандартах

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Субраманьям Джайшанкар

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обвинил страны Евросоюза в том, что они ведут себя эгоистично и пытаются раздуть собственные проблемы до мирового уровня. По его словам, которые публикует издание Wionews, ЕС втягивает в решение собственных задач не только соседние государства, но и другие континенты. Таким образом глава дипведомства отреагировал на обвинения со стороны Европы в том, что Индия не стала отказываться от российской нефти, тем самым финансируя спецоперацию РФ на Украине.

То есть Индия, покупая нефть, ее финансирует, а Европа, покупая газ, нет? Давайте уже без этих двойных стандартов, хорошо? — заявил глава индийского МИД.

Отмечается, что на фоне сложившейся ситуации Индия не только не стала отказываться от российской нефти, но и увеличила поставки. Минувшей весной они выросли в полтора раза.

В апреле стало известно, что индийская компания Oil and Natural Gas Corp не может найти судно для транспортировки 700 тысяч баррелей российской нефти с Дальнего Востока. Поиски судна, способного ходить в ледовых условиях, усложнились из-за репутационных рисков для перевозчиков и сложностей в обеспечении страховки.

Ранее источники в правительстве и торговой сфере Индии заявили, что Россия и Индия собираются расширять сотрудничество и торговлю. Официальные лица двух стран начали переговоры по вопросу о возобновлении поставок коксующегося угля. Индийская сторона планирует удвоить его импорт из РФ.