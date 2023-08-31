Глава Кореи попробовал морепродукты после сброса воды с «Фукусимы-1»

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заказал обед из морепродуктов на рыбном рынке Норянджин в Сеуле и «проверил их безопасность» сообщил официальный представитель администрации южнокорейского лидера Ли До Ун. Отмечается, что это произошло на фоне обеспокоенности южнокорейской общественности сбросом воды с японской аварийной АЭС «Фукусима-1».

Президент посетил заведение на втором этаже рыбного рынка Норянджин и заказал на обед сезонные отечественные морепродукты, в том числе суп из морского окуня, жареную сельдь, голубого краба на пару. Съев тарелку супа, он попросил добавки, — рассказал Ли До Ун.

24 августа японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии воды с АЭС «Фукусима-1», очищенной от радиоактивных веществ. Данные проверки показали, что эта вода в достаточной степени разбавлена морской. Как сообщили представители компании-оператора TEPCO, уровень концентрации трития там не превышает установленной нормы.

Сброшенная с АЭС вода использовалась для охлаждения реакторов. Ее общий объем составляет 31,2 тысячи тонн. Действия Японии вызвали протесты со стороны Китая и опасения местных рыбаков, однако премьер-министр Фумио Кисида отказался пересмотреть свои планы.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены правительства страны съели рыбу и морепродукты из префектуры Фукусима в присутствии журналистов.